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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:20:05 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041785 0,85
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010851 0,85
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068667 0,83
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020195 0,81
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071996 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019812 0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026987 4,16
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022128 3,82
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,084546 3,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084337 3,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,146821 3,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,024829 4,62
VEM Dinamik Değişken EYF 0,067019 2,83
HEM Dinamik Değişken EYF 0,022902 2,71
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,073932 2,47
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,024478 2,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,055214 3,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038646 3,31
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022485 3,04
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032340 3,03
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,034690 1,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069586 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071205 0,07
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073648 0,06
HEM Para Piyasası EYF 0,024167 0,06
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065678 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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