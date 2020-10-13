  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:14:36 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096694 0,30
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051068 0,12
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071630 0,10
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033892 0,06
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063219 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019070 0,59
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016893 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038957 2,14
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042118 1,65
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,072296 1,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,098440 1,47
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092418 1,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019950 1,96
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028120 1,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,173168 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121494 0,96
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023796 0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031353 1,18
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021766 1,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034746 0,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049421 0,96
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033802 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068226 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065158 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024901 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069248 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070679 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı
Dünya

Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı

Azerbaycan medyası, Rusya'dan Ermenistan'a kargo adı altında silah tedariki yapıldığını belirtti. Ermenistan'a verildiği ifade edilen silahl..
Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!
Dünya

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!

Ermenistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada yönetimi, Türk düşmanı Ermenileri iyice şımarttı. Kanada'da ya..
Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu
Gündem

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sını..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay