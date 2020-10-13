BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,096694
|0,30
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,051068
|0,12
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071630
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033892
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063219
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019070
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016893
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038957
|2,14
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042118
|1,65
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,072296
|1,49
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098440
|1,47
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,092418
|1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019950
|1,96
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,028120
|1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,173168
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,121494
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023796
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031353
|1,18
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021766
|1,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034746
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049421
|0,96
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033802
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068226
|0,02
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065158
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024901
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069248
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070679
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)