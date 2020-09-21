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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:49:24 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089948 0,55
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086809 0,52
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,050764 0,37
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,069994 0,31
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049366 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016242 0,19
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018365 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044347 0,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091109 0,24
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027230 0,16
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057460 0,12
ZEM Hisse Senedi EYF 0,020984 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018214 0,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112654 0,46
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160653 0,45
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,099185 0,44
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089339 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012991 0,26
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013171 0,22
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017986 0,16
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016223 0,14
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,026331 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046449 0,83
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016431 0,77
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049411 0,76
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054414 0,76
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015567 0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064742 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024744 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068825 0,08
HEM Para Piyasası EYF 0,023838 0,08
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072607 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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