BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
2020-09-21 14:49:24 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089948
|0,55
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,086809
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,050764
|0,37
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,069994
|0,31
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049366
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016242
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018365
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,044347
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091109
|0,24
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,027230
|0,16
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,057460
|0,12
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,020984
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018214
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112654
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,160653
|0,45
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,099185
|0,44
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089339
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012991
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013171
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017986
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016223
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,026331
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046449
|0,83
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016431
|0,77
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049411
|0,76
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054414
|0,76
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015567
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064742
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024744
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068825
|0,08
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023838
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072607
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)