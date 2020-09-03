BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083986
|1,24
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,111984
|1,20
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,086623
|1,18
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,045004
|1,13
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,128114
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015990
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018058
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043625
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036650
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025430
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018141
|1,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,116087
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,166007
|1,12
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,092316
|1,12
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,098904
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027034
|0,52
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020771
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018840
|0,05
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029188
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064417
|0,03
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065001
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068173
|0,03
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023718
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069142
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)