  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:16:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083986 1,24
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,111984 1,20
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,086623 1,18
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045004 1,13
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,128114 1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015990 0,23
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018058 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043625 0,27
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036650 0,19
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025430 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018141 1,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,116087 1,14
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,166007 1,12
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,092316 1,12
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098904 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027034 0,52
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020771 0,05
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018840 0,05
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029188 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064417 0,03
VEM Para Piyasası EYF 0,065001 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068173 0,03
HEM Para Piyasası EYF 0,023718 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069142 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'
Ekonomi

‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'

Altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomistler euro-dolar kurunun 1,20 puanın üzerine çıkması halinde altın f..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı