BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088119
|1,12
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,084998
|1,02
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,049833
|0,89
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,044500
|0,85
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088599
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015954
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018037
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056245
|1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037571
|1,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087399
|1,06
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,019968
|0,71
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,020679
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,091298
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,114783
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,164163
|1,09
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,026890
|0,83
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018985
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019612
|0,58
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028245
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026893
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025658
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018106
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030562
|1,52
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049102
|1,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050781
|1,51
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054077
|1,51
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049236
|1,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068150
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062393
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027215
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069119
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067455
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)