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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:51:35 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086388 0,48
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083223 0,47
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,067829 0,21
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048627 0,15
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,053477 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015790 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085116 1,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075170 0,74
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075199 0,74
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025610 0,71
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130619 0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025868 0,88
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030282 0,52
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096473 0,51
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022340 0,49
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026250 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026713 0,33
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025535 0,13
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018043 0,11
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032357 0,09
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027052 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049671 0,62
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030367 0,59
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016128 0,59
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051488 0,57
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049387 0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062179 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068020 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069595 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022375 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068222 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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