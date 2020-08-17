BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,068751
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,088982
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,053421
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022908
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025201
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015761
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014273
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,024043
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,016989
|0,08
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,016311
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,028860
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026626
|0,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025311
|0,25
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025503
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013143
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013476
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049363
|0,97
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030188
|0,96
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029934
|0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049754
|0,95
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051196
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068864
|0,07
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071940
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023622
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064735
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027115
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)