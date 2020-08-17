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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:48:43 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,068751 0,19
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088982 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,053421 0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022908 0,13
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025201 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015761 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014273 0,50
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024043 0,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,016989 0,08
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016311 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,028860 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026626 0,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025311 0,25
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025503 0,17
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013143 0,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013476 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049363 0,97
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030188 0,96
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029934 0,95
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049754 0,95
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051196 0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068864 0,07
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071940 0,07
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023622 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064735 0,07
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027115 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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