BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080426
|0,39
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076891
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045579
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081833
|0,28
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,083592
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015652
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018228
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034722
|2,54
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059775
|1,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091677
|1,14
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042013
|1,13
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039821
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020340
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,053753
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026331
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,083452
|0,54
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028171
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045085
|1,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031674
|1,16
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020863
|1,15
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,030036
|1,14
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,033037
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,041789
|0,41
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,040840
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,043121
|0,40
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041671
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041208
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067569
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067638
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067834
|0,02
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063802
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029901
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)