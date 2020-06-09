BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,060505
|1,08
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,084495
|0,94
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012221
|0,85
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079976
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103986
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015214
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017428
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033781
|1,12
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038911
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033860
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081803
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036083
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018619
|0,64
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,078922
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,142234
|0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040044
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,099095
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024717
|0,59
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,027755
|0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,028563
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013516
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012616
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063914
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029653
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071004
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066343
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066994
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)