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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:45:12 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,060505 1,08
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084495 0,94
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012221 0,85
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079976 0,85
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103986 0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015214 0,24
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017428 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033781 1,12
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038911 0,76
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033860 0,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081803 0,06
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036083 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018619 0,64
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,078922 0,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,142234 0,60
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040044 0,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,099095 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024717 0,59
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,027755 0,25
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,028563 0,24
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013516 0,22
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012616 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063914 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029653 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071004 0,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066343 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066994 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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