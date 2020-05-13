BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,114624
|0,60
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100068
|0,57
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076914
|0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,113283
|0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074856
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016653
|0,92
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014733
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,032216
|2,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,061019
|2,47
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030334
|2,16
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018478
|2,10
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072272
|2,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017054
|1,87
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018069
|1,39
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021103
|1,32
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012541
|1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,063864
|1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,017020
|2,92
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024491
|2,92
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035863
|2,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025179
|2,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,030095
|1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029483
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066007
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061011
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066624
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025727
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)