  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:56:03 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,114624 0,60
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100068 0,57
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076914 0,57
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113283 0,56
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074856 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016653 0,92
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014733 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032216 2,53
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061019 2,47
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030334 2,16
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018478 2,10
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072272 2,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017054 1,87
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018069 1,39
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021103 1,32
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012541 1,29
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,063864 1,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017020 2,92
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024491 2,92
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035863 2,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025179 2,32
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030095 1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029483 0,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066007 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061011 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066624 0,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025727 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı