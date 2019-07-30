BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar30 Temmuz 2019 Salı 14:20
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,065339
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.K.D.B.A. EYF
|0,036861
|-0,57
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027073
|-0,57
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,062624
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,065739
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,013266
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037959
|-1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032519
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,030091
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109642
|-0,58
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060496
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,074363
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012040
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,074820
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020121
|-0,35
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,018730
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,012843
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010027
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,025316
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028876
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,026706
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027030
|-0,42
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016754
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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