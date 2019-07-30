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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

30 Temmuz 2019 Salı 14:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,065339-0,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.K.D.B.A. EYF0,036861-0,57
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,027073-0,57
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,062624-0,56
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,065739-0,55
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,013266-0,03
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037959-1,07
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,032519-0,59
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,030091-0,14
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,109642-0,58
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060496-0,57
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,074363-0,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012040-0,44
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,074820-0,35
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020121-0,35
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,018730-0,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,012843-0,09
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF0,010027-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,025316-0,49
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,028876-0,49
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,026706-0,44
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,027030-0,42
NN Hay. Em. Altın EYF0,016754-0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:20
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