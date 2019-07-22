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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,036415-0,69
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,053733-0,69
NN Hay. Em. Değ. EYF0,051723-0,56
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,035891-0,55
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF0,061140-0,52
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,013168-0,27
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,033010-1,45
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038674-0,73
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,050754-0,49
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012041-0,36
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,074463-0,33
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,032428-0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,108455-0,13
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020008-0,94
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF0,010032-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,027142-0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
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