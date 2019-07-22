BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,036415
|-0,69
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,053733
|-0,69
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,051723
|-0,56
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,035891
|-0,55
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF
|0,061140
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,013168
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033010
|-1,45
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038674
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,050754
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012041
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,074463
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,032428
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108455
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020008
|-0,94
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010032
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,027142
|-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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