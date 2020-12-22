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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:53:37 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,056601-0,65
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,099480-0,61
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,076504-0,56
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095714-0,56
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,113007-0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020978-0,58
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017811-0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051160-3,15
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044284-2,70
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,030369-2,11
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,033333-2,05
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,033123-2,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019740-2,13
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,112129-1,81
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,027410-1,50
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,102295-1,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,183533-1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,043259-1,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,061613-1,35
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,035981-1,11
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,025007-1,08
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,026872-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050330-0,03
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015314-0,01
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,016111-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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