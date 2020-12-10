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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:25:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020675-0,19
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020455-0,17
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051231-0,15
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,069630-0,15
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050577-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045040-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019662-0,33
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020522-0,31
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020086-0,31
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014681-0,29
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,025698-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026421-0,25
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029988-0,20
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013171-0,16
HEM Katılım Standart EYF0,022026-0,14
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,028731-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,049060-0,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,016056-0,42
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050680-0,40
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050058-0,40
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015264-0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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