BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020675
|-0,19
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020455
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051231
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,069630
|-0,15
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050577
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045040
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019662
|-0,33
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020522
|-0,31
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020086
|-0,31
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014681
|-0,29
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,025698
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026421
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029988
|-0,20
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013171
|-0,16
|HEM Katılım Standart EYF
|0,022026
|-0,14
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,028731
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049060
|-0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016056
|-0,42
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050680
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050058
|-0,40
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015264
|-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)