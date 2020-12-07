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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:23:46 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074589-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057517-0,39
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066351-0,37
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,074285-0,32
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,054015-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017666-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,073427-1,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051495-0,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,047968-0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,050190-0,08
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,138902-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,182243-0,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,128734-0,62
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101639-0,61
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032958-0,54
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019792-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029157-0,62
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,017473-0,15
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,019567-0,13
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029915-0,05
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,035025-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045729-0,59
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,048090-0,58
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,053492-0,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048458-0,56
NN Hay. Em. Altın EYF0,030091-0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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