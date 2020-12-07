BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074589
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057517
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066351
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074285
|-0,32
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054015
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017666
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,073427
|-1,17
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051495
|-0,64
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,047968
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,050190
|-0,08
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,138902
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,182243
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128734
|-0,62
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101639
|-0,61
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032958
|-0,54
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019792
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029157
|-0,62
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017473
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019567
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029915
|-0,05
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035025
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045729
|-0,59
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048090
|-0,58
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053492
|-0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048458
|-0,56
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030091
|-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)