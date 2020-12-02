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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:43:00 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020715-0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030819-0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020971-0,13
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051851-0,13
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,011094-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081305-0,12
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042818-0,11
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,070329-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013219-0,08
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026536-0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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