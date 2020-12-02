BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020715
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030819
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020971
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051851
|-0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011094
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081305
|-0,12
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042818
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070329
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013219
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026536
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)