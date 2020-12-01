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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:19:03 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,073602-0,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014106-0,11
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050049-0,10
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,124317-0,10
VEM Borçlanma Araçları EYF0,025053-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020224-1,26
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017427-0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,044687-3,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,079476-3,81
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,028071-3,67
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,022926-3,60
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,134179-3,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,014708-2,59
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,077053-2,56
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,029207-2,22
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019104-2,20
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,025624-2,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,039651-3,16
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,056493-3,12
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,023565-2,24
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,033888-2,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027379-1,45
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,051393-2,10
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,046499-2,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,048116-2,08
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045491-2,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,015406-2,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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