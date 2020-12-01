BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,073602
|-0,12
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014106
|-0,11
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050049
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,124317
|-0,10
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025053
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020224
|-1,26
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017427
|-0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,044687
|-3,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,079476
|-3,81
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028071
|-3,67
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022926
|-3,60
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,134179
|-3,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,014708
|-2,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,077053
|-2,56
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,029207
|-2,22
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019104
|-2,20
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,025624
|-2,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039651
|-3,16
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,056493
|-3,12
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023565
|-2,24
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033888
|-2,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027379
|-1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,051393
|-2,10
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046499
|-2,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048116
|-2,08
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045491
|-2,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015406
|-2,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)