BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045172
|-0,83
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081233
|-0,79
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034358
|-0,75
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075923
|-0,75
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079424
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017874
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015496
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,057359
|-2,52
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087264
|-1,63
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039159
|-1,54
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039179
|-1,31
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082278
|-1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,081418
|-0,99
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019416
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,052310
|-0,91
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,089583
|-0,81
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025695
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041945
|-1,18
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029493
|-1,18
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028083
|-1,14
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019501
|-1,10
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,026887
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,013142
|-0,43
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025875
|-0,43
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041592
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041130
|-0,42
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039021
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)