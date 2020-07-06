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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:34:25 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077395 -0,43
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077362 -0,40
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042642 -0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020758 -0,35
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072295 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017922 -0,36
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015560 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056004 -1,59
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020890 -1,32
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025580 -1,30
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,104434 -1,27
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062402 -1,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018895 -1,18
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070016 -0,88
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023613 -0,79
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,064955 -0,73
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,022248 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020640 -0,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030003 -0,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042691 -0,04
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025002 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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