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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:20:55 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053493 -3,19
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,076110 -1,90
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,058687 -1,87
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095527 -1,76
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,075840 -1,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017357 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044155 -0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033781 -2,14
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021520 -1,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128276 -1,02
VEM Birinci Değişken EYF 0,046730 -0,97
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,022385 -0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030092 -3,32
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029957 -0,40
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026486 -0,36
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026640 -0,34
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013862 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055099 -3,92
HEM Altın Katılım EYF 0,033616 -3,64
VEM Altın Katılım EYF 0,057248 -3,55
ZEM Altın Katılım EYF 0,054968 -3,52
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,017701 -3,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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