BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
2020-09-21 14:49:24 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048253
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010825
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035997
|-0,18
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041699
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,071464
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037480
|-1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036507
|-0,61
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,067151
|-0,29
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,116120
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,086673
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019434
|-0,23
|Allianz Hayat Em. Stand. EYF
|0,017763
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,017410
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018838
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF
|0,019327
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020503
|-0,40
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029530
|-0,39
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032976
|-0,24
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046948
|-0,21
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,032985
|-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)