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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:58:08 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032534 -0,22
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051244 -0,18
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070651 -0,18
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,079638 -0,17
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019961 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018025 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036220 -1,17
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055491 -1,02
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034740 -0,80
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023690 -0,64
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019407 -0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020447 -0,71
VEM Katılım Katkı EYF 0,023036 -0,71
HEM Katılım Katkı EYF 0,023622 -0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068807 -0,57
ZEM Katkı EYF 0,019112 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Standart EYF 0,028708 -0,85
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027930 -0,81
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019396 -0,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030427 -0,69
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043288 -0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029919 -1,36
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015150 -1,36
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015993 -1,36
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048073 -1,36
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049718 -1,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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