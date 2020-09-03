  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:16:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087927 -0,22
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,084969 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035021 -0,82
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037308 -0,70
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025550 -0,47
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113422 -0,40
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130128 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022441 -0,39
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,129914 -0,29
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013239 -0,26
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,083445 -0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029525 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019552 -0,31
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028159 -0,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030637 -0,18
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,032430 -0,16
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027071 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049907 -0,79
HEM Altın Katılım EYF 0,030535 -0,77
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048861 -0,76
VEM Altın Katılım EYF 0,051821 -0,76
ZEM Altın Katılım EYF 0,049728 -0,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'
Ekonomi

‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'

Altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomistler euro-dolar kurunun 1,20 puanın üzerine çıkması halinde altın f..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı