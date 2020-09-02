BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035312
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020360
|-0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,015200
|-0,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020577
|-0,46
|Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010615
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014365
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013174
|-2,18
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020791
|-0,47
|HEM Katılım Standart EYF
|0,020769
|-0,38
|VEM Katılım Standart EYF
|0,028955
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015843
|-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)