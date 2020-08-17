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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:48:43 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046951 -0,34
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043610 -0,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081232 -0,31
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108579 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032053 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017941 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035369 -1,94
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097897 -1,81
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058688 -1,76
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,129752 -1,74
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025430 -1,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018248 -2,58
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022231 -1,14
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,066703 -0,96
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,062155 -0,89
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021315 -0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027888 -1,56
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019352 -1,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043751 -0,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030679 -0,88
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027028 -0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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