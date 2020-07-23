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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:53:24 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,024357-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015625-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,040541-0,48
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,034803-0,24
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,041322-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,043451-0,18
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,026710-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,019019-1,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,150552-0,36
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,083841-0,34
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,105145-0,33
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,026555-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,024986-0,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,025417-0,04
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013564-0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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