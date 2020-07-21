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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:52:54 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063438 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082416 -0,03
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082325 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019342 -0,03
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,017420 -0,02
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018711 -0,02
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019861 -0,02
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018531 -0,01
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019685 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013565 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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