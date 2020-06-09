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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:46:02 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079244 -0,21
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075832 -0,14
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079060 -0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020690 -0,03
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072268 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025002 -0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040560 -0,44
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076109 -0,43
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075921 -0,43
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,086014 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013246 -0,29
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017720 -0,26
NN Hay. Em. Karma EYF 0,119895 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018699 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,067224 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027890 -0,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039644 -0,14
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026627 -0,09
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024121 -0,07
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018486 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024012 -0,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,039926 -0,70
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038598 -0,70
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036228 -0,70
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038189 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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