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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:56:03 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072253 -0,50
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075188 -0,45
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065668 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050935 -0,32
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061648 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034803 -0,44
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030502 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059517 -0,74
Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010471 -0,45
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026796 -0,22
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039036 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018403 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025288 -0,77
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012589 -0,18
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024229 -0,06
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013357 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040291 -0,60
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012730 -0,59
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025002 -0,59
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039344 -0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041554 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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