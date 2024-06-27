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Dünya Beşşar Esed için tutuklama emri onaylandı!
Dünya

Beşşar Esed için tutuklama emri onaylandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 10:04:00 -
Beşşar Esed için tutuklama emri onaylandı!

Fransa'da mahkeme, Suriye diktatörü Beşşar Esed için 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan kimyasal saldırıda 'suça ortaklık ettiği' gerekçesiyle çıkarılan tutuklama emrini onayladı.

Fransa'da mahkeme, Suriye diktatörü Beşşar Esed için 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan kimyasal saldırıda 'suça ortaklık ettiği' gerekçesiyle çıkarılan tutuklama emrini onayladı.

Paris Temyiz Mahkemesinin yazılı açıklamasında, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat) tarafından yapılan ve "Esed'in yargı dokunulmazlığına sahip olması" nedeniyle hakkında çıkarılan tutuklama emrinin geçersiz ilan edilmesini talep eden iptal başvurusunun reddedildiği ve tutuklama emrinin onaylandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, "kimyasal silah kullanım yasağının, emredici bir norm olarak uluslararası hukukun bir parçası olduğu ve bu suçların rejimin liderinin resmi görevleri arasında görülemeyeceği" kanısına varıldığı bildirilen açıklamada, "Suriye'nin Esed'i bu suçlardan yargılamayacağı, rejim liderinin kişisel dokunulmazlığından feragat etmeyeceği" ve Suriye diktatörü Beşşar Esed hakkında Fransa'da çıkarılan tutuklama emrinin geçerli olduğu belirtildi.

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