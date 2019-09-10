Besni’de Tekel depolarının yeri millet bahçesi olacak

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın gayretleriyle ilçede bulunan Tekel depolarının millet bahçesi olması için belediyeye devredildiğini söyledi.

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre yaptığı açıklamada, AK Parti Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın’ın yoğun gayretleri neticesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde ki Tekel depolarının yerinin millet bahçesi yapmak kaydı şartıyla Besni Belediyesine tahsis edildiğini kaydetti.

Yenikent mevkisindeki depoların millet bahçesi olmasının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Emre, “İlçemize ve milletimize hayırlı olsun. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, süreçte büyük emek ve gayret gösteren Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a, Milli Emlak Genel Müdürü ve tüm Bakanlık personeline ilçem adına şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.