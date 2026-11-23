Besni’de iki otomobil çarpıştı: Sürücüler ve bir yolcu yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada üç kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Besni ilçesi Üçgöz mevkiinde O.Ö., idaresindeki 46 AGH 936 plakalı otomobil ile R.Y., idaresindeki 01 KU 704 idaresindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.