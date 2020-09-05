Besler’e covid-19 güvenli üretim belgesi

Tedarik aşamasından son tüketiciye kadar tüm üretim süreçlerinde gıda güvenliğini ön planda tuttuklarını belirten Kerevitaş Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı Saadettin Atilla, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Salgın süresince üretimde gösterdiğimiz özen, uyguladığımız yüksek kalite ve hijyen standartlarımız sayesinde TSE tarafından Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne layık görüldük. Böylece üretim süreçlerimizin ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Ürünlerimizle tüm mutfaklarda yer alıyor, tüm sofralara lezzet katıyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla ilk günden itibaren aynı titizlikle çalışmaya ve insan sağlığına öncelik vermeye devam edeceğiz.”

Alanında lider

1992 yılında İstanbul’da kurulan Besler Gıda, tüketici margarinleri ile sıvı yağlar üretiyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 6 kıtanın tamamına üretiminin yüzde 15’ini ihraç eden şirket, tüketici grubu margarinlerde de sektör liderliğini sürdürüyor. Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Yayla, Sabah, Halk, Ona ve Ustam gibi tanınmış markalarla adından söz ettiren Besler Gıda, yüzde 6.4’lük ciro payıyla yağ pazarında bir numarada.