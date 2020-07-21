Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2020 başarı sıralaması
2020 TYT-AYT(YKS)’ye girenler 2020 Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik) Taban puanları, 2020 Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik) Başarı Sıralamaları merak ediliyor. Bu puanlar geçen seneki Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. İşte Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2020 başarı sıralaması
Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik) Taban Puanları 2020 ve Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik) Başarı Sıralamaları 2020. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik) taban puanları,Başarı Sıralaması, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2020 başarı sıralaması
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Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri