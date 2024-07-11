Besledikleri kedi hastanelik etti!

Antalya'da misafirliğe gittiği evde arkadaşının beslediği kedinin saldırısına uğraşan iki kadın hastanelik oldu. Kadınların vücutlarının birçok noktasında tırmalama ve diş izleri olduğu görüldü.

İlginç olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllardır görüştüğü bir arkadaşının evine misafirliğe giden Şerife A., sohbet ederken camı açmak için hareketlendiği sırada yakın arkadaşının 14 yaşında olan ve küçüklüğünden bu yana evde beslediği kedinin saldırısına uğradı. Bir anda üzerine atlayan kedinin pençe darbeleri ve ısırıkları ile neye uğradığı şaşıran Şerife A.'ya arkadaşı yardım etmek istedi. Ancak saldırgan kedi yıllardır kendisini besleyen sahibine de saldırdı. Kedinin saldırısından güçlükle kendilerini kurtaran ve evden dışarı çıkan Şerife A. ve arkadaşı çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"BİR ANDA ÜZERİMİZE ATLADI"

Hastanede yaralarına pansuman yapılan iki kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı vuruldu. Kedinin kendilerine saldırı anlarını anlatan Şerife A., yıllardır evde beslenen bir kedi olduğunu ve daha önce bu tarz bir eylemi olmadığını belirterek, “Arkadaşımda oturmuş çay içiyorduk, kedi de sandalyede oturuyordu. Aramızda masa vardı, arkadaşım ‘perdeyi açar mısın' dedi. Sandalyenin üzerinden bir anda uçar gibi üzerime enseme atladı. Kolumu, sırtımı falan ısırdı. Kadın beni kurtarmak için kediyi üzerimden almak isterken bu sefer ona saldırdı. 14 yaşında yıllardır kendi besliyor bir de. O'da korktu, ben de korktum” dedi.

"KEDİNİN İÇİNE CANAVAR KAÇMIŞ"

Evden çıkarak ambulans çağırdıklarını ve hastaneye gittiklerini belirten Şerife A., “İkimiz de yaşlı ve kan sulandırıcı ilaç kullandığımız için ambulans çağırdık. Hastaneye gittik. Hastanede yaralarımızı pansuman ettiler. Bugün de gidip arkadaşımı göremedim. Kediyi sabah veteriner gelip sakinleştirici iğne vurmuş ve götürmüş. O kedi evde olsa o eve girmemiz mümkün değil. İçine canavar kaçmış, kaplan gibi, vampir gibi atladı. Ben artık kedinin olduğu yere yaklaşmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"NEDEN SALDIRDI ANLAMADIK"

Kedileri sevmesine rağmen yaşadığı olay sonrası kedi fobisi oluştuğunu belirten Şerife A., “Mahallede kediler var ama evde kedi beslemem. Onlara her gün yiyecek, mama veriyordum. Bugün dedim ki ‘Bugün size yiyecek yok siz nankörsünüz. Biriniz gelir atlar üstüme gözümü oyarsınız' dedim. Ben kedileri severim, bütün sokak hayvanlarını besliyorum. Hatta köpekler beni gördüklerinde o diyor ‘beni seveceksin, o beni', ben sırf onlar için tavuk alıp pişiriyorum, onlara götürüp yediriyorum. Ben böyle bir insanım, ama bu kedi beni niye sevmedi, saldırdı, ben onu anlamadım. Hiçbir şeyini görmedim, ilk defa oldu. Doktorlar, yaşlandığı için hayvanların beyninde sulanma olduğunu, kısırlaştırma yapılmadığı için agresifleşip, saldırganlaştığını söylüyor” dedi.

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Kaynak: İHA