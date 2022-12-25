Beslediği yılan Avrupa'yı sokuyor! Şimdi o ülke karıştı
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşanan silahlı saldırıyı protesto için PKK paçavraları ve terör örgütü elebaşının fotoğrafları ile Londra'da sokağa çıkan terör yandaşları ile polis arasında arbede yaşandı.
23 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşı Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında etrafa silahla ateş açtı.
Saldırı sonucu en az 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi ise yaralandı.
Saldırının ardından Paris karıştı.
Fransa'nın beslediği PKK sempatizanları sokaklara döküldü. Olayı bahane edip protesto için sokağa çıkan PKK yandaşları şehri adeta yakıp yıktı. Polisle çatışan PKK'lılar arasından çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Fransa'daki olaylar İngiltere'ye de sıçradı.
Paris'teki saldırıyı protesto eden terör örgütü PKK yanlıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da da Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.
Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.
Bunun üzerine terör örgütü PKK destekçileriyle polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.