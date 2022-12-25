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Dünya Beslediği yılan Avrupa'yı sokuyor! Şimdi o ülke karıştı
Dünya

Beslediği yılan Avrupa'yı sokuyor! Şimdi o ülke karıştı

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşanan silahlı saldırıyı protesto için PKK paçavraları ve terör örgütü elebaşının fotoğrafları ile Londra'da sokağa çıkan terör yandaşları ile polis arasında arbede yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 11:15:00 -
Beslediği yılan Avrupa'yı sokuyor! Şimdi o ülke karıştı

23 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşı Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında etrafa silahla ateş açtı.

Saldırı sonucu en az 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi ise yaralandı.

Saldırının ardından Paris karıştı.

Fransa'nın beslediği PKK sempatizanları sokaklara döküldü. Olayı bahane edip protesto için sokağa çıkan PKK yandaşları şehri adeta yakıp yıktı. Polisle çatışan PKK'lılar arasından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fransa'daki olaylar İngiltere'ye de sıçradı.

Paris'teki saldırıyı protesto eden terör örgütü PKK yanlıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da da Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.

Bunun üzerine terör örgütü PKK destekçileriyle polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.

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Yorumlar

alper

avurpalar besledikleri yılan artık kendilerini ısırmaya başladı inşallah o pkka yılanı avurpda can güvenli bırakmaz daha beter olurlar

Divane

Turkiye 'de hareket imkanı kalmayan pkk artık kendine gösteri alani olarak beslemesi olduğu Avrupayi seçti. Böyle devam etsin çünkü avrupa devletleri biraz tolerans gösterir hatta suça teşvik eder sonra hepsini derdest eder zira hepsi kontrol altında nede olsa kendi besledi. Önce şımartır sonra an.. nı beller. Bu siyasi açıdan artık pkk nın avrupada da kullanılır bir aparat olmadan cik(aril) ması demektir.
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