Beşir Derneği İdlib'de 7.500 kişilik yaşam alanının inşasını tamamlıyor

Ülkemizin sınır komşusu olan Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sonucu ülkemiz içerisine milyonlarca mülteci göç etmiş yine milyonlarca mülteci de sınırlarda devletimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan çadır kentlerde yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte devletimizin çalışmaları yanında sivil toplum kuruluşları da yaşanan drama duyarsız kalmamış ve ülkemizin merhamet elini mültecilere uzatmıştır.

Beşir Derneği de bu kapsamda 2011 yılında faaliyete aldığı Suriye Koordinatörlüğü aracılığıyla bölgede aktif bir şekilde göreve başladı. Kilis ve Reyhanlı’da bulunan lojistik depoları, aşevleri ve fırınları ile gerek ülkemiz gerekse de sınırda bulunan kamplarda savaş mağdurlarının yardımına koşan dernek, yine Suriye sınırları içerisinde bulunan (Azez-İdlib-Etarip-Eriha) 4 adet paylaşım mağazası ile savaş mağdurlarının tıpkı bir marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz aylardaİdlib içerisinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkemize doğru başlayan göç dalgasına yönelik devletimizin aldığı tedbirler çerçevesince çalışmalar yürüten Beşir Derneği, İdlib’in Killi mevkisinde bulunan 4 bin metrekare araziye, içerisinde cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal donatılardan oluşan 7.500 kişinin barınabileceği yaşam alanını hizmete sunuyor. Her bir evin 39 metrekare olduğu briket evler içerisinde mutfağı, banyosu, tuvaleti ve kendi özel bahçe alanı bulunuyor.



Projenin son durumu hakkında inceleme yapmak üzere bölgeye intikal eden Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar “ Burada yaşayan insanlar daha önce çamur ve pisliğin içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlardı. Hamd olsun Türk halkı olarak çeşitli kurumlarımız aracılığıyla ülkemizin merhamet elini yine buralara ulaştırdık. Beşir Derneği olarak burada bize tahsis edilen arazi üzerinde buradaki insanların geleceğe daha umutla bakabilmeleri için briket konut projemizin sonuna yaklaştık.” şeklinde konuştu.

Dernek tarafından yapımı son aşamaya gelmiş olan Briket ev projesine ve diğer projelere bağışta bulunmak için www.besir.org web sayfasından online bağışta bulunabilir ACİL yazıp 4032’ye kısa mesajla destek olabilirsiniz.

Ülkemizin yardımelini başta yine ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamızın mazlum beldeleri ile de paylaşan Beşir Derneği, bağışçılarının desteği ile iyilik halkasını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

