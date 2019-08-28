Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün perde arkasında yine eski ekonomi bakanı Ali Babacan'ın da perde önünde olduğu ve kurulacak olan yeni partide görev alacak isimler arasında yer alan Beşir Atalay kimdir? Beşir Atalay AK partiden neden istifa etti Beşir Atalay kimdir?

1 Nisan 1947 tarihinde Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinde Armutlu köyünde doğmuştur. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Memduha’dır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Yüksek lisans ve doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. ABD Michigan Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. 1983′te sosyoloji doçenti oldu. DPT’de Sosyal Planlama Daire Başkanlığı görevinde bulundu.1992′de profesör unvanını aldı.

Marmara Üniversitesinde Öğretim Üyeliği, UNESCO’da Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Kırıkkale Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yaptı. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ANAR) Koordinatörü olarak çalıştı.

Çeşitli kitap, makale ve tebliğleri yayınlandı. 22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı.Haziran 2011 yılı genel seçimlerinde AK Parti‘den Kırıkkale Milletvekili seçildi. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Beşir Atalay, Başbakan Davutoğlu'nun kurduğu 62.Hükümeti'nde görevinden alındı.