Beşinci evliliği 'yok artık' dedirtti! İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf etti!

9 yıl aradan sonra başlayan İbo Show'da reyting uğruna dansöz çıkaran ancak aradığını bulamayan İbrahim Tatlıses'ten çarpıcı bir itiraf geldi.

Daha önce Gülçin Karakaya ile evlendiği yönündeki iddiaları "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" sözleriyle inkar etmişti.

Beşinci evliliği 26 yaşında Gülçin Karakaya oldu

Ancak son yaptığı programda konuk şarkıcı Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses'ten itiraf geldi. İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük genç bir kız olan yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı.

Bugüne kadar yaptığı evliliklerden bahsederek beşinci evliliğini de yaptığını duyuran İbrahim Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

69 yaşındaki şarkıcı, tek taş pırlanta yüzükle yaptığı evlilik teklifinin ardından, aile içinde kıyılan bir nikahla dünyaevine girdiği öğrenildi.