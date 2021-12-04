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Gündem Besim Tibuk'tan İP ve CHP'ye skandal Osman Kavala çağrısı! Hakim - savcıların fişleneceği bir komisyon istedi
Gündem

Besim Tibuk'tan İP ve CHP'ye skandal Osman Kavala çağrısı! Hakim - savcıların fişleneceği bir komisyon istedi

Eski Siyasetçi Besim Tibuk, katıldığı bir canlı yayında, İYİ Parti ve CHP'ye skandal bir "Osman Kavala" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:56:00 - 2021-12-04 23:57:04

 Yeniakit.com.tr 

Eski Siyasetçi, iş adamı Besim Tibuk, "Kanal Serbesti" canlı yayınında skandal ifadeler kullandı.

Hakim-savcıların fişlenmesini istedi!

Tibuk, Gezi finansörü Osman Kavala'yı yargılayan hakim ve savcıların, "cezalandırılması" için, İYİ Parti ve CHP'ye seslenerek, hakim-savcıların fişleneceği bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

'Kavala'yı tutuklayan hakimler tutuklanmalı'

"Kavala olayının ne kadar sefil bir olay olduğunu, neredeyse 3 senedir konuşuyoruz." diyen Tibuk, "İnsana çok ağır geliyor. Böyle bir ülkenin vatandaşı olmak da ağır geliyor. Bu beni çok zedeliyor." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerine, 'iktidar vaatleri' arasına, "Hakimler-savcılar yargılanacak." sözünün de eklenmesi aklını veren Tibuk, "Muhalefet muhakkak deklare etmeli ki, 'savcılar ve yargıçlar yargılanacaklar.' Net söylüyorum: Kavala'yı tutuklayan bütün hakimlerin mahkum edilmesi lazım. Açık ve bilinçli bir suç işliyorlar. O savcıların mahkum edilmesi lazım. Yalnız Kavala değil. Bunun gibi yapılanlar şimdiden tespit edilmeli. Muhalefet, 'İktidar olur olmaz yapacağım ilk iş, özel olarak hakimleri-savcıları yargılayan mahkeme kuracağım.' sözünü vermeli." diye konuştu.

Hakim ve savcıların fişleneceği bir komisyon kurulmasını da isteyen Besim Tibuk, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Yargıyı yargılamak meselesini çok ciddi ele alıp, dosyaları şimdiden hazırlamak lazım. Bir merkez kurulmalı. Bu CHP'de de olur, İYİ Parti'de de olur. Bütün hakim-savcıların ne hatalar yaptığı biriktirilmeli. Bunlar objektif kriterlerle incelenip, yargılanmalı."

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