Besim Tibuk'tan İP ve CHP'ye skandal Osman Kavala çağrısı! Hakim - savcıların fişleneceği bir komisyon istedi
Eski Siyasetçi Besim Tibuk, katıldığı bir canlı yayında, İYİ Parti ve CHP'ye skandal bir "Osman Kavala" çağrısında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Eski Siyasetçi, iş adamı Besim Tibuk, "Kanal Serbesti" canlı yayınında skandal ifadeler kullandı.
Hakim-savcıların fişlenmesini istedi!
Tibuk, Gezi finansörü Osman Kavala'yı yargılayan hakim ve savcıların, "cezalandırılması" için, İYİ Parti ve CHP'ye seslenerek, hakim-savcıların fişleneceği bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.
'Kavala'yı tutuklayan hakimler tutuklanmalı'
"Kavala olayının ne kadar sefil bir olay olduğunu, neredeyse 3 senedir konuşuyoruz." diyen Tibuk, "İnsana çok ağır geliyor. Böyle bir ülkenin vatandaşı olmak da ağır geliyor. Bu beni çok zedeliyor." ifadelerini kullandı.
Muhalefet partilerine, 'iktidar vaatleri' arasına, "Hakimler-savcılar yargılanacak." sözünün de eklenmesi aklını veren Tibuk, "Muhalefet muhakkak deklare etmeli ki, 'savcılar ve yargıçlar yargılanacaklar.' Net söylüyorum: Kavala'yı tutuklayan bütün hakimlerin mahkum edilmesi lazım. Açık ve bilinçli bir suç işliyorlar. O savcıların mahkum edilmesi lazım. Yalnız Kavala değil. Bunun gibi yapılanlar şimdiden tespit edilmeli. Muhalefet, 'İktidar olur olmaz yapacağım ilk iş, özel olarak hakimleri-savcıları yargılayan mahkeme kuracağım.' sözünü vermeli." diye konuştu.
Hakim ve savcıların fişleneceği bir komisyon kurulmasını da isteyen Besim Tibuk, şu skandal ifadeleri kullandı:
"Yargıyı yargılamak meselesini çok ciddi ele alıp, dosyaları şimdiden hazırlamak lazım. Bir merkez kurulmalı. Bu CHP'de de olur, İYİ Parti'de de olur. Bütün hakim-savcıların ne hatalar yaptığı biriktirilmeli. Bunlar objektif kriterlerle incelenip, yargılanmalı."