Beşiktaş'tan yeni transfer

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig temsilcisi 21 yaşındaki Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten açıklama

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kara Kartal'ın yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile anlaşmaya vardığı bildirilerek Beşiktaş'a mühim hizmetlerde bulunacağına inandıkları Üner'e 'hoş geldiniz' dilekleri iletildi.

Hüseyin Atakan Üner kimdir?

Hüseyin Atakan Üner, 16 Haz 1999'da Denizli'de dünyaya geldi. 21 yaşında olan futbolcu, 1.70 cm boyunda. Forvet - Sağ Kanat mevkisinde oynayan futbolcu, sağ ayağına hakim.

Denizlispor altyapısından yetişen genç futbolcu, 10 Nis 2016 tarihinde Denizlispor'a transfer oldu.

Atakan Üner, 1 Tem 2018 tarihinde Altınordu'ya transfer oldu. Üner, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol atarak fileleri havalandırdı.

Sözleşmesi ne zaman sona erecek?

Bugün Beşiktaş ile sözleşme imzalayan oyuncunun sözleşme bitiş tarihi ise 30 Haziran 2024.

Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 1.20 milyar Euro olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan transfer atakları

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan da sürpriz bir iddia geldi. Buna göre siyah-beyazlı kulüp, Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'da beraber çalıştığı Joel Obi'ye talip oldu.

Beşiktaş'ın Gökhan Töre'yi de beklediği, Badou N'Diaye ile de anlaşma aşamasına geldiği belirtilmişti.

Öte yandan kadrosunda 14 yabancı yer alan ve transfer limiti de dolan Beşiktaş, ilk olarak Roco, Mirin,D ouglas gibi futbolcular ile, alacaklarına karşılık sözleşmeyi feshetme görüşmeleri de gerçekleştiriyor.