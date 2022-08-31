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Spor Beşiktaş'tan Weghorst harekatı!
Spor

Beşiktaş'tan Weghorst harekatı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:33:00 -
Beşiktaş'tan Weghorst harekatı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.

Weghorst, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaş oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Sivasspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında asist yapan Hollandalı golcü, Sivas mücadelesinde bir de gol atarken, Karagümrük karşılaşmasında da rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.

4 maç sonunda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalının bonservisinin sezon bitmeden alınması gündeme geldi.

Sabah'a göre önümüzdeki günlerde Beşiktaş yetkililerinin, Burnley ile temaslara başlayacağı ve 30 yaşındaki yıldızın 10 milyon Euro'luk opsiyonu ile ilgili pazarlık yapacakları kaydedildi.

Tecrübeli golcünün de siyah-beyazlı formayla devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Bu arada Weghorst bu sezon 3 milyon Euro (Yaklaşık 55 milyon TL) alacak.

 

 

 


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