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Spor

Beşiktaş'tan transfer bombası Mandzukic

Gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturan Beşiktaş, Hırvat golcü Mario Mandzukic için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 00:52:00 -
Beşiktaş'tan transfer bombası Mandzukic

Yeniakit.com.tr - Gelecek sezonun kadro yapılandırması için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer politasıda netleşmeye başlıyor.

İlk hedef Mario Mandzukic

Beşiktaş, Katar ekibi Al Duhai takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hırvat golcü Mario Mandzukic kolladır sıvadı. Siyah beyazlı ekibin Hırvat golcünün bonservis sorununu çözmesi halinede masaya oturacağı iddia edildi.

Mandzukic bu sezon Katar liginde 1 kez havalandırmayı başardı.

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