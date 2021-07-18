Beşiktaş’tan transfer bombası! 50 milyon avroluk yıldız geliyor

Beşiktaş Salih Uçan, Mehmet Topal ve son olarak Kenan Karaman’ı kadrosuna katan Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’ya da bünyesine katma hazırlığında. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Sambacı ile yapılan görüşmelerde orta yolu bulundu ve prensipte anlaşma sağlandı.

Çin ekibi Jiangsu FC’den ocak ayında ayrılan ve bonservisi elinde olan Teixeria siyah beyazlıların yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret teklifine 'tamam' dedi. İlk etapta yıllık ücret harici imza parası talep eden Brezilyalı uzun süren görüşmeler sonunda ikna edildi. Menajerlik ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konuların çözüme kavuşmasıyla birlikte Brezilyalı, kendisini 2 yıllığına Kartal yapacak sözleşmeye imza atacak.

Josef de Souza sinyali vermişti

Alex Teixeira’nın kulüple adının geçmesi bile taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, bu transferde yönetimin çabası kadar kuşkusuz en önemli paylardan biri de takımın diğer bir Brezilyalı yıldızı Josef de Souza’ya ait.

De Souza ülkesinde birlikte tatil yaptığı vatandaşı ve yakın arkadaşı Teixeira’ya kartal pozu verdirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken, bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

Bununla beraber Alex Teixeira önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından Sambacı’nın resmen siyah beyazlılar ile imza atması bekleniyor.

Bonservisine 50 milyon Euro ödendi

Suning’deki kariyerinde 10 numara hattına ek olarak sol ve sağ kanat ile ikili formasyonda forvet de oynayabilen Teixeira, 5 yıl önce Shakhtar’dan Uzak Doğu’ya tam 50 milyon Euro karşılığında transfer yapmıştı.

Gol kralı orta saha; Teixeira

Top hakimiyeti ve çabukluğuyla dikkat çeken Teixeira, orta saha oyuncusu olmasına rağmen gole katkısıyla da dikkat çekiyor. Ukrayna Ligi’nde iki kez gol kralı olan Teixeira, 2014/15 sezonunda 34 isabetli şutta 17 gol; 2015/16’da ise 33 isabetli şutta 22 gol bularak çılgın bir istatistiğe imza atmıştı.

Vasco da Gama altyapısından yetişen Alex Teixeira, Brezilya ekibinde iki sezon A takımda forma giydikten sonra Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e transfer oldu.

Yedi sezon Ukrayna ekibinin formasını giyen Brezilyalı, daha sonra 50 milyon euroluk bonservisle Çin’in Jiangsu takımına transfer oldu. Jiangsu formasıyla 153 maçta 73 gol, 43 asistle oynayan Teixeira, Ocak ayında sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.