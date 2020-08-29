Beşiktaş'tan transfer açıklaması

Aydın'ın Didim ilçesinde kurulan 5 yıldızlı bir otelin açılışı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, transferleri teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği ile takımın ihtiyacı doğrultusunda yapacaklarını ifade etti.

İmzalar atılmadan hiçbir transferin gerçekleşmiş sayılmayacağını söyleyen Çebi, bu hususta konuşmayı doğru bulmadığını belirtti.

Konuştukları zaman ağızlarından çıkan kelimelerin, adların, transferlerin Beşiktaş camiasını heyecanlandırdığını, ardından başka türlü gelişmeler olduğunu belirten Çebi, çünkü bunun pazarlık konusu olduğunu, kulüp verdiği zaman futbolcunun gelmediğini, futbolcu geldiği zaman ise kulübün vermediğini, her ikisinde bir sorun yaşanmadığında ise kendilerine uymaması gibi bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.

Ahmet Nur Çebi, taraftarın hoşlandığı şekle ve şemale göre transfer yapmayacaklarını bildirerek teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebine, takımın ihtiyacına göre transfer yapacaklarını, ve yapacaklarının taraftarı mutlu etmesini umduğunu söyledi.

Çebi, taraftarın keyif alması halinde kendileri için bir sorun olmadığını belirtti.

Quaresma konusu

Kara Kartal'ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma'nın isminin tekrar takımla anılması hususuna da değinen Çebi, Quaresma'nın Beşiktaş'a çok hizmeti olduğunu, sevildiğini, eğer bir şeyi tadında bırakılmazsa o da geldiğinde hırpalanacağını, Beşiktaş’a da bir katkısı olmayacağını, sonra 'güzelim' Quaresma'yı başka türlü değerlendirmeye başlayacaklarını, her şeyin tadında bırakılması gerektiğini ifade etti.

Harcama limitleri konusu

Takımların transferde harcama limitleri konusuna da değinen Ahmet Nur Çebi, bu uygulamanın Beşiktaş ve diğer ekipler için de bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

Çebi, harcama limitlerinin, kulüplerin içinde bulundukları ekonomik dar boğazdan çıkabilmeleri amacıyla tedbirli davranmalarını sağlayan bir uygulama olduğunu belirtti.

Bunun altına kendilerinden önceki başkanın imza attığını ifade eden Çebi, dolayısıyla kendilerinin de buna uymak mecburiyetinde olduklarını, şu andaki limitlerinin hiçbir transferi yapmaya müsaade etmediğini, Beşiktaş'ın önünü açabilmek için bazı futbolcuları göndermeleri gerektiğini bildirdi. Çebi, herkes için hayırlısı olmasını dileyerek şu an için transfer limitlerinin büyük bir problem olduğunu vurguladı.

21 takım konusu

Çebi, Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını değerlendirerek bunun fazla yorulacakları, futbolcuya çok fazla para verip geliri az bir sezon geçirecekleri manasına geldiğini ifade ederek bunun kendileri için iyi bir haber olmadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 yenildikleri PAOK maçı hususunda da konuşan Çebi, yeni tip koronavirüs pandemisinin kendilerini çok hırpaladığını, ligin çok geç bittiğini, arkadan takımı toparlamak zorunda kaldıklarını, transferleri gerçekleştiremediklerini, gidenlerin olduğunu, gidenlerin yerine bir hafta 10 gün içerisinde adam bulmanın kolay olmadığını belirtti. Çebi, 10 günde bir imza atıldığını, ama 3 sene 5 sene sırtlarında taşıdıklarını ifade ederek alınan transferlerden de gelenlerden de ümitli olduklarını bildirdi.