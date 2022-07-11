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Spor Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!
Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!

Beşiktaş'ın, Werden Bremen maçındaki performansıyla dikkat çeken altyapı oyuncusu Badra Cisse için futbol federasyonuna başvurmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 13:12:00 -
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!

Beşiktaş'ın, Werden Bremen maçındaki performansıyla dikkat çeken altyapı oyuncusu Badra Cisse için futbol federasyonuna başvurmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yenerken genç oyuncular performanslarıyla büyük beğeni topladı. Bunlardan biri fazlasıyla dikkat çekti: Badra Cisse... 

Ismael'in de beğenisini kazandı

Siyah beyazlı yönetim stoper transferi için büyük uğraşlar verirken, yüksek maliyetlerle de baş etmeye çalışıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bu süreçte Cisse'nin performansı teknik direktör Valerien Ismael'in dikkatini çekti. Fransız teknik adam, her transfer için birlikte çalıştığı Ceyhun Kazancı'ya 19 yaşındaki oyuncunun istediği özelliklere sahip olduğunu söyledi.

UEFA yerli, TFF yabancı sayıyor

Badra Cisse eğer A takıma alınırsa Beşiktaş bir anda milyonlarca euroyu kasasından çıkarmaktan kurtulacak. Ancak bunun önünde ciddi bir engel var. UEFA'nın belirlediği kurallara göre Badra Cisse, Beşiktaş altyapısından yetiştiği için yerli statüde sayılıyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın belirlediği kuralı tanımıyor ve Badra yabancı statüsünde görülüyor. 

İddiaya göre; Siyah beyazlı yönetim, TFF nezdinde gerekli başvuruları yapıp Badra'yı yerli oyuncu olarak listeye eklemeye çalışacak.

 

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