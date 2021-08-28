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Spor

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Tanıdık isim geliyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Francisco Montero için siyah beyazlılar yeniden harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 18:05:00 -
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Tanıdık isim geliyor

Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero'yu bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.

Beşiktaş, geçen sezon kadrosunda yer alan Fransico Montero'yu bir kez daha kiralamaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki stoperle anlaşmaya vardığı ve evrak işlerinin tamamlanmasıyla transferin resmiyete kavuşacağı kaydedildi.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı.

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