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Spor Beşiktaş'tan Sörloth hamlesi
Spor

Beşiktaş'tan Sörloth hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Beşiktaş'ın ilk hedefinin Alexander Sörloth olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 05:30:00 -
Beşiktaş'tan Sörloth hamlesi

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Yerli oyuncu rotasyonunu Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş forvet transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi.

Leipzig'le görüşmeler sürüyor

Bu sezon Eintracht Frankfurt'tan Andre Silva'yı kadrosuna katan Alman ekibi Leipzig oyuncunun bonservisine tam 45 milyon Euro ödedi.

Forvet hattında Danimarkalı Yussuf Poulsen ve Hee-chan Hwang bulunan Leipzig, Portekizli yıldız Andre Silva'nın da takıma katılmasıyla Alexander Sörloth'u sürekli oynayacağı bir takıma kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş yönetiminin Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Sörloth'u ve Alman kulübünü ikna etmeye yakın olduğu iddia edilirken son kararın oyuncu tarafından verileceği öğrenildi.

Transferde öncelik Trabzonspor'da

Bordo-Mavililer’e 11 milyon Euro kazandırarak Leipzig’e giden ve Sörloth için yapılan anlaşmaya, “Türkiye’ye bonservisi ile transferi söz konusu olması durumunda Trabzonspor öncelikle alma hakkına sahiptir” maddesi koyulmuştu.

Kiralık durumunda işler değişiyor

25 yaşındaki Norveçli forvetin Türkiye'den bir kulübün kiralamak istemesinde ise bir madde yok. Kiralık teklifi Leipzig tarafından kabul edilirse bu konuda son söz Sörloth'a kalıyor.

Eğer Sörloth teklifi kabul ederse kiralık olarak Trabzonspor'dan başka takımda da oynayabilir.

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