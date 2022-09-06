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Spor Beşiktaş'tan sonra Barcelona'da da tutunamadı!
Spor

Beşiktaş'tan sonra Barcelona'da da tutunamadı!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Miralem Pjanic'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden transfer teklifi geldi. Xavi, Pjanic'in ayrılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:09:00 -
Beşiktaş'tan sonra Barcelona'da da tutunamadı!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Miralem Pjanic'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden transfer teklifi geldi. Xavi, Pjanic'in ayrılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinden transfer teklifi aldığı belirtilen yıldız futbolcu hakkında Barcelona Teknik Direktörü Xiva açıklama yaptı.

Al Sharjah'tan Pjanic'e teklif

Fabrizio Romano'nun haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah, Miralem Pjanic'in transferi için devreye girdi. Sharjah, 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık teklifte bulundu.

Xavi: "Pjanic daha fazla oynamak için ayrılıyor"

Barcelona'nın Pjanic ayrılığına hazır olduğu, son kararın ise yıldız oyuncuya bırakıldığı ifade edilirken, Barcelona Teknik Direktörü Xavi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Xavi, "Miralem Pjanic, daha fazla futbol oynamak için Barcelona'dan ayrılıyor." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 26 karşılaşmada görev alan Miralem Pjanic, 4 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. 32 yaşındaki yıldız orta saha, 7 maçta sarı, 1 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

 

 

 

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