Beşiktaş'tan peş peşe bombalar!

Teknik direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda kadroda büyük bir değişime giden Beşiktaş , transfere devam ediyor...

Fransız hocanın sağ stoper ve sol ön hattı için takviye istemesi sonrasında çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, 8+3’lük kural sebebiyle savunma hattına yerli bir isim almak için çalışma başlatsa da işler planladığı gibi gitmedi. Koray Günter ve Kaan Ayhan konusunda girişimler devam etse de iki oyuncunun da maliyetinin belirlenen sınırların üzerinde olması sebebiyle 2 ismi de askıya almak durumunda kalan idareciler, yabancı isimler üzerine yoğunlaştı. Ancak 8 artı 3 kuralı nedeniyle savunma hattında bir yerli oyuncu bulundurmak üzere plan yapan yönetim, ilk 11’de üç yerli ismi nasıl oturtacağı konusunda hâlâ bir çıkış yolu bulamadı.

Kara Kartal, stoper hattında zorunlu olarak görülen yabancı stoper takviyesi konusunda rotasını Jason Denayer olarak belirledi. Fransa Ligue 1 ekibi Lyon’la yollarını ayırması sonrasında boşa çıkan 27 yaşındaki Belçikalı stoperle, 2.5milyon Euro’dan başlayan pazarlıklar, 1.6 milyon Euro seviyesine geriledi. İlk etapta yüksek maaş artı imza parası talep eden oyuncuyu yaklaşık 1 milyon Euro indirim yapmaya ikna eden idarecilerin, başka bir çıkış formülü bulunamaması halinde Denayer’e imza attırması planlanıyor.

Sol ön bölgesi için İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth’un İskoç yıldızı Siriki Dembele’yi transfer etmek isteyen Kara Kartal, görüşmelerde büyük aşama kaydetmiş ancak futbolcu, Fransız ekibi Nantes’la anlaşmıştı. Ancak Ligue1ekibinin transferi resmileştirememesi ve pencerenin kapanması sonrasında 25 yaşındaki futbolcu, kulübünde kaldı. Bu gelişme sonrasında temaslarına tekrar hız veren Siyah-Beyazlılar, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için geri sayımda...